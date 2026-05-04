Після російських атак на Черкаси міська влада спрямувала майже 30 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілів та компенсації постраждалим

Тра 4, 2026

Про це під час пресконференції повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

За його словами, унаслідок ракетних ударів і атак дронів у місті були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, підприємства та цвинтарі. Також є жертви серед цивільних. Зокрема, під час одного з останніх ударів загинув хлопчик.

Міський голова зазначив, що після атак найбільше звернень стосувалося ремонту багатоквартирних будинків. Для цього місто планує виділити додаткові кошти через програму підтримки ОСББ.

Загалом:

  • понад 12 мільйонів гривень спрямували на заміну вікон;
  • 3,5 мільйона гривень — на підтримку бізнесу;
  • постраждали 73 підприємці;
  • допомогу отримують близько тисячі мешканців;
  • житло шістьох людей знищене повністю.

У Черкасах зараз діють чотири програми допомоги:

  • виплати фізичним особам через департамент соцполітики;
  • підтримка ОСББ;
  • підтримка будинків без ОСББ;
  • підтримка бізнесу.

Окремо влада пояснила механізм компенсації за пошкоджені пам’ятники на цвинтарях. Люди мають самостійно замовити відновлення пам’ятника, після чого подати документи до департаменту соцполітики для отримання компенсації.

У міськраді зазначають, що повністю компенсувати всі збитки неможливо, однак місто та держава намагаються максимально допомогти постраждалим. Для літніх людей та тих, хто не може самостійно організувати ремонт чи прибирання після обстрілів, передбачена додаткова допомога.

