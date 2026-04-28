Секрети черкаського органа: 1200 труб і жива музика, яку відчуваєш тілом

У Черкасах, у музичному фаховому коледжі, знаходиться один із найцікавіших інструментів міста — справжній орган. Йому вже близько 100 років, і він досі звучить, збираючи слухачів у концертній залі.

Орган — це не просто музичний інструмент, а ціла система. Усередині — понад 1200 труб і 18 регістрів, які формують різні тембри. Повітря нагнітає компресор, далі воно проходить через спеціальні канали та клапани до труб. Кожна клавіша пов’язана з конкретними трубами, а музикант може керувати ними за допомогою трьох мануалів (ручних клавіатур) і педалей.

Народна артистка України органістка Валерія Балаховська, яка виступає в Черкасах, каже: цей інструмент дозволяє виконувати музику різних епох — від Ренесансу до сучасності. Завдяки багатству тембрів орган може звучати як цілий оркестр. Вона також зазначає, що кожен орган у світі має свій характер, і черкаський — не виняток.

Окрему роль відіграє органний майстер Олександр Смолінський. Саме він відповідає за налаштування інструмента, яке потрібно проводити регулярно. Через зміни температури чи вологості труби можуть втрачати точність звучання. Частину елементів довелося виготовляти вручну — інколи навіть із доступних матеріалів, адже фінансування обмежене.

Є й ще одна особливість: у органа немає класичного корпусу-резонатора, як у більшості інструментів. Його «дека» — це сама зала. Звук поширюється простором, створюючи не лише слухове, а й фізичне відчуття — коливання повітря буквально відчуваються тілом.

Саме тому, пояснюють фахівці, жоден синтезатор чи електронний інструмент не здатен повністю відтворити звучання органа.

Сьогодні органна зала в Черкасах — це не лише навчальна база, а й концертний простір. Тут звучить класика і сучасна музика, а сам інструмент продовжує жити — завдяки майстрам і музикантам, які щодня відкривають його нові можливості.