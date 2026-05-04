Лише 83 особи звернулися по компенсацію вартості відновлення надгробків після влучань російських ракет по міському кладовищу

У Черкасах триває приймання документів на компенсацію за пошкоджені пам’ятники на цвинтарях після російських атак. Про це повідомили під час пресконференції в міськраді.

Наразі до Комбінату комунальних підприємств звернулися 83 власники місць поховання. Вони подали документи для оформлення компенсацій.

У міській владі уточнили, що фактичні виплати можливі лише після підтвердження виконаних робіт та надання всіх необхідних документів. Станом на зараз чотири людини вже звернулися до департаменту соцполітики з повним пакетом документів, ще 11 заяв перебувають в опрацюванні.

За словами міського голови Анатолій Бондаренко, загалом під час атак було пошкоджено близько 190 пам’ятників.

У мерії наголошують: компенсації виплачуватимуть виключно за офіційно підтверджені витрати на відновлення надмогильних споруд. Для цього необхідні документи від підприємців або майстрів, які виконували роботи.

У міськраді пояснюють, що порядок виплат регулюється бюджетним законодавством та рішенням міської ради, тому кошти можуть нараховувати лише після належного оформлення всіх документів.