Парк Молодіжний — недооцінена зелена перлина Черкас

Цю територію хотіли забудувати, але міська влада наполягла та повернула землю місту. Попри її комерційну вартість, тут вирішили зробити відкритий громадський простір.
Цей парк — велика територія майже первозданної природи на березі Дніпра — розташований поруч із Долиною троянд. Але, на відміну від своєї знаменитої сусідки, він не має такої легендарної слави.
Створений на місці колишніх хащів, парк вражає природною красою: тут збережено відчуття дикої природи, але водночас є охайні газони, на яких можна побачити фазанів та інших диких птахів.
Тиша, спокій, кам’янистий пляж і особлива історична атмосфера. Саме тут, у цій частині берега, колись височіли перші черкаські промислові підприємства, збудовані близько 200 років тому.
