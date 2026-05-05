У Смілі через суд намагаються врегулювати статус історичної будівлі кінця ХІХ століття

За інформацією Черкаської обласної прокуратури, відкрито провадження за позовом Смілянської окружної прокуратури до управління культури та охорони культурної спадщини. Йдеться про будівлю технічних класів, зведену у 1884 році.

У прокуратурі заявляють про бездіяльність відповідального органу: облікова документація на об’єкт досі не оформлена належним чином, а пропозицію щодо внесення будівлі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України не подано. Попри те, що споруду давно визначено як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, її статус залишається неврегульованим.

Прокуратура вимагає визнати бездіяльність протиправною та зобов’язати оформити необхідні документи.

Будівля має важливе історичне значення для міста. У ХІХ столітті тут діяли технічні класи, де навчання поєднували з виробничою практикою. Заклад підтримував граф Володимир Бобринський, а його родина фінансувала стипендії для учнів.

Нині приміщення входить до складу Смілянського технологічного фахового коледжу. Один із корпусів закладу раніше зазнав пошкоджень унаслідок ракетного удару.

Питання збереження та офіційного статусу будівлі тепер розглядатиметься в суді.