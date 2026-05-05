АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі через суд намагаються врегулювати статус історичної будівлі кінця ХІХ століття

Відeditor

Тра 5, 2026

За інформацією Черкаської обласної прокуратури, відкрито провадження за позовом Смілянської окружної прокуратури до управління культури та охорони культурної спадщини. Йдеться про будівлю технічних класів, зведену у 1884 році.

У прокуратурі заявляють про бездіяльність відповідального органу: облікова документація на об’єкт досі не оформлена належним чином, а пропозицію щодо внесення будівлі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України не подано. Попри те, що споруду давно визначено як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, її статус залишається неврегульованим.

Прокуратура вимагає визнати бездіяльність протиправною та зобов’язати оформити необхідні документи.

Будівля має важливе історичне значення для міста. У ХІХ столітті тут діяли технічні класи, де навчання поєднували з виробничою практикою. Заклад підтримував граф Володимир Бобринський, а його родина фінансувала стипендії для учнів.

Нині приміщення входить до складу Смілянського технологічного фахового коледжу. Один із корпусів закладу раніше зазнав пошкоджень унаслідок ракетного удару.

Питання збереження та офіційного статусу будівлі тепер розглядатиметься в суді.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Випадки У Черкасах

На перехресті Г. Дніпра та Б.Хмельницького у Черкасах BMW виїхав при обгоні на зустрічну, спричинив ДТП і втік із місця події. Постраждалий — водій таксі — потребував медичної допомоги

Тра 6, 2026
#ANTENNASTUDIO Ексклюзив Офіційно Пряма мова У Черкасах

Черкаси між війною і розвитком: як місто готується до зими, вирішує кадрову кризу і планує майбутнє

Тра 5, 2026
TV сюжет Екологія Життя Мандри світами Природа У Черкасах

Парк Молодіжний — недооцінена зелена перлина Черкас

Тра 5, 2026

You missed

TV сюжет Випадки У Черкасах

На перехресті Г. Дніпра та Б.Хмельницького у Черкасах BMW виїхав при обгоні на зустрічну, спричинив ДТП і втік із місця події. Постраждалий — водій таксі — потребував медичної допомоги

06.05.2026 editor
#ANTENNASTUDIO Ексклюзив Офіційно Пряма мова У Черкасах

Черкаси між війною і розвитком: як місто готується до зими, вирішує кадрову кризу і планує майбутнє

05.05.2026 editor
TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі через суд намагаються врегулювати статус історичної будівлі кінця ХІХ століття

05.05.2026 editor
TV сюжет Екологія Життя Мандри світами Природа У Черкасах

Парк Молодіжний — недооцінена зелена перлина Черкас

05.05.2026 antenna