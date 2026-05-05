Черкаси між війною і розвитком: як місто готується до зими, вирішує кадрову кризу і планує майбутнє

Війна залишається ключовим викликом для Черкас і визначає більшість рішень міської влади — від енергетики до інфраструктури. Водночас місто змушене балансувати між базовими потребами, розвитком і підготовкою до нових ризиків.

Про це в ефірі «Антени» розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Війна як головний фактор

За словами міського голови, саме війна вже кілька років поспіль є визначальною проблемою для міста.

«Основна проблема і сьогодні, і протягом останніх років — це війна, яка торкається кожної родини. Усі інші питання — тимчасові».

Водночас місто вже має досвід реагування на кризові ситуації, зокрема енергетичні. Попри це, нова зима може принести нові виклики.

Ставка на енергетичну автономність

Один із головних пріоритетів міста — підготовка до можливих відключень електроенергії та стабільна робота критичної інфраструктури.

У школах і дитячих садках найближчим часом почнуть встановлювати системи накопичення електроенергії.

«Це сьогодні пріоритет №1. Навіть не дороги і не тротуари. Працювати лише на генераторах — надзвичайно дорого. Акумуляторні системи — у кілька разів дешевші».

Водночас проблема з газом для когенераційних установок наразі вирішена лише частково. Місто змушене використовувати котельні для підігріву води, що є менш ефективним.

«Раніше гарячу воду забезпечували когенераційні установки. Зараз ми змушені включати котельні. Як тільки зможемо повернутися до когенерації — одразу це зробимо».

Місто також готується до найгірших сценаріїв, включно з повним блекаутом.

«Є план А, Б і С. Наше завдання — не допустити розмороження систем і забезпечити життєдіяльність міста».

Окремо враховуються ризики ударів по водній інфраструктурі. У разі пошкоджень питну воду планують підвозити, а технічну — подавати з альтернативних джерел.

Дороги ремонтують «через необхідність»

Після зими у місті активно взялися за ремонт доріг, що викликало нову хвилю дискусій у соцмережах.

Міський голова пояснює: це вимушений крок.

«Ми ремонтуємо дороги не тому, що хочемо, а тому що там уже неможливо їздити. Це критичний стан окремих вулиць».

Йдеться передусім про завершення вже розпочатих об’єктів, а не про масштабне нове будівництво.

Дефіцит кадрів і іноземні працівники

Ще одна проблема, яка стає дедалі помітнішою — нестача робочої сили.

За словами Бондаренка, кадровий дефіцит відчувають усі комунальні підприємства.

«Сьогодні проблема №1 — це нестача людей. Частина служить у ЗСУ, частина виїхала, частина змінила роботу».

Через це підрядники починають залучати іноземних працівників.

«Це нормальна практика. Ми європейське місто. Походження чи релігія не мають значення — важливо, як людина працює».

Водночас міський голова визнає, що така тема може викликати дискусії в суспільстві, зокрема через ксенофобські настрої.

Мобілізація: потрібен більш цивілізований підхід

Коментуючи можливу реформу територіальних центрів комплектування, Бондаренко зазначив, що мобілізаційні процеси мають відбуватися без порушення прав громадян.

«Це має бути цивілізовано. Через рекрутинг, через мотивацію. Щоб не було ситуацій, коли порушуються права людини».

Водночас він наголосив на очевидному:

«Якщо ми не будемо проводити мобілізацію, її проведе ворог на нашій території».

Підготовка до зими: сценарії на випадок блекауту

Місто вже зараз готується до осінньо-зимового періоду з урахуванням можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

Серед пріоритетів:

автономне енергоживлення об’єктів

резервні системи

збереження тепломереж

«Ми розуміємо, що ворог буде бити по енергетиці. І намагаємося бути до цього готовими».

Земельні конфлікти: спадок 2000-х

Окремою проблемою залишаються земельні суперечки з навколишніми громадами.

Йдеться про ситуації, коли ділянки в межах міста юридично належать іншим громадам — інколи навіть посеред інфраструктурних об’єктів.

«Це наслідки рішень початку 2000-х. Є випадки, які виглядають абсурдно — коли межа проходить просто через об’єкт».

Місто намагається вирішувати ці питання юридичним шляхом, однак процес є складним і тривалим.

Баланс між виживанням і розвитком

Попри війну, Черкаси продовжують функціонувати і поступово розвиватися. Водночас більшість ресурсів спрямовується на базові речі — енергетику, інфраструктуру, безпеку.

І головне завдання міста зараз — вистояти і підготуватися до нових викликів.

«Наше завдання — бути готовими. Бо зима буде, і вона може бути складною».