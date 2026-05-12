У школах і садочках Сміли прогнозують менше дітей: у місті попередньо затвердили мережу освіти на наступний навчальний рік

У Смілі попередньо затвердили мережу закладів освіти на 2026–2027 навчальний рік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Як повідомила начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова, у школах міста прогнозують зменшення кількості учнів.

У десяти з одинадцяти шкіл планують роботу інклюзивних класів. Також продовжать працювати логопедичні пункти на базі трьох закладів освіти.

Без змін залишиться структура дошкільної освіти — у Смілі працюватимуть вісім дитячих садків. Водночас очікується менша кількість вихованців. Інклюзивні групи планують відкрити у садочках №3, №4, №5, №6, №19 та №24.

У місті також продовжать роботу два позашкільні навчальні заклади. Окрему увагу приділятимуть розвитку адаптивних видів спорту.

У міськраді наголошують: наразі йдеться про попередню мережу. Остаточне рішення ухвалять перед початком нового навчального року.