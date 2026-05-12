АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Освіта Офіційно Сміла

У школах і садочках Сміли прогнозують менше дітей: у місті попередньо затвердили мережу освіти на наступний навчальний рік

Відeditor

Тра 12, 2026

У Смілі попередньо затвердили мережу закладів освіти на 2026–2027 навчальний рік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Як повідомила начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова, у школах міста прогнозують зменшення кількості учнів.

У десяти з одинадцяти шкіл планують роботу інклюзивних класів. Також продовжать працювати логопедичні пункти на базі трьох закладів освіти.

Без змін залишиться структура дошкільної освіти — у Смілі працюватимуть вісім дитячих садків. Водночас очікується менша кількість вихованців. Інклюзивні групи планують відкрити у садочках №3, №4, №5, №6, №19 та №24.

У місті також продовжать роботу два позашкільні навчальні заклади. Окрему увагу приділятимуть розвитку адаптивних видів спорту.

У міськраді наголошують: наразі йдеться про попередню мережу. Остаточне рішення ухвалять перед початком нового навчального року.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

Дайджест Офіційно Черкащина

У Черкаській області призначили нового представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ним стала Мар’яна Ніщенко

Тра 12, 2026
TV сюжет Сміла Спорт

У Смілі на Тясмині відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат

Тра 12, 2026
TV сюжет Сміття

Молодь Сміли вирушила «стежками партизанської слави» до Дня пам’яті та примирення

Тра 11, 2026

You missed

Дайджест Офіційно Черкащина

У Черкаській області призначили нового представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ним стала Мар’яна Ніщенко

12.05.2026 editor
TV сюжет Сміла Спорт

У Смілі на Тясмині відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат

12.05.2026 editor
TV сюжет Освіта Офіційно Сміла

У школах і садочках Сміли прогнозують менше дітей: у місті попередньо затвердили мережу освіти на наступний навчальний рік

12.05.2026 editor
TV сюжет Сміття

Молодь Сміли вирушила «стежками партизанської слави» до Дня пам’яті та примирення

11.05.2026 editor