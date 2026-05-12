TV сюжет Сміла Спорт

У Смілі на Тясмині відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат

Тра 12, 2026

Змагання присвятили пам’яті майстра спорту України Людмилі Даниленко.

На центральному пляжі Сміли зібралися спортсмени, тренери та судді з Черкас, Умані, Новоархангельська, Гайворона та Сміли.

Під час відкриття чемпіонату учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників і захисниць України. Над Тясмином також прозвучав Державний Гімн України.

Протягом дня юні спортсмени змагалися на дистанціях 200 і 500 метрів, демонструючи швидкість, витривалість і спортивний характер.

Організатори зазначають, що турнір пам’яті Людмили Даниленко покликаний не лише підтримувати розвиток веслування, а й зберігати спортивні традиції та виховувати молодь.

