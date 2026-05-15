Військовий капелан Володимир Рідний розповів про проєкт «Фенікс» для військових родин

У студії телеканалу «Антена» побував військовий капелан Володимир Рідний — керівник проєкту «Фенікс», який займається реінтеграцією військових та їхніх родин у цивільне життя.

За словами капелана, проєкт спрямований не лише на підтримку військових і їхніх близьких, а й на навчання цивільного суспільства правильно комунікувати з людьми, які пережили війну.

«Людина, яка роками живе у війні, звикає до зовсім інших умов. Змінюються цінності, сприйняття життя, реакція на небезпеку. Після служби потрібна тривала реабілітація», — пояснює Володимир Рідний.

Він наголошує: головна цінність проєкту — у тому, що допомогу надають люди, які самі пережили військовий досвід, поранення чи втрати.

«Фенікс» працює за принципом «свої для своїх». Тут важливе не лише професійне знання, а й розуміння контексту війни та емпатія.

Окрему увагу в проєкті приділяють самодопомозі та психологічній стійкості. За словами капелана, важливо навчити людей самостійно справлятися з емоційними кризами, адже психолог не може бути поруч постійно — особливо на фронті.

У роботі команди поєднують психологічну підтримку, спільноту однодумців і духовні практики. Володимир Рідний вважає, що молитва може бути дієвим інструментом внутрішньої стабільності, якщо людина сприймає її не як формальність, а як усвідомлений намір і внутрішній діалог.

Літні програми для військових і родин

Цього літа «Фенікс» планує працювати у трьох форматах:

триденні вікенд-поїздки в Карпати;

семиденні ретрити з психологами та командною роботою;

десятиденні табори для військових, дітей і родин військових.

Усі програми проходитимуть у Буковельському регіоні.

За словами Володимира Рідного, особлива увага приділяється дітям військових, особливо тим, які пережили втрату чи травматичний досвід війни.

«Ми хочемо, щоб дитина військового не почувалася ізольованою або “особливою”, але водночас перебувала в середовищі, яке її розуміє і не травмує ще більше», — каже капелан.

У проєкті наголошують: після завершення війни суспільству доведеться вчитися жити разом із людьми, які повернуться з фронту, і до цього потрібно готуватися вже зараз.