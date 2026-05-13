«Перший день після війни може бути важчим за 24 лютого»: велике інтерв’ю з Сергієм Пасічником про втому суспільства, росію, вибори та майбутнє України

У новому випуску на телеканалі «Антена» журналіст Валерій Воротник і політичний експерт Сергій Пасічник — про головні страхи українців, інформаційні атаки, втому суспільства та сценарії завершення війни.

Про головні настрої українців

Сьогодні українське суспільство живе одночасно у двох реальностях — виживання та постійної політичної напруги.

— Сергію, яка тема зараз найбільше турбує українців?

— Якщо говорити про звичайних людей, то більшість турбує базове: як вижити, прохарчуватися і дочекатися перемоги. Це ті речі, які нікуди не зникають.

А якщо говорити про людей, які більше слідкують за політикою, то потепління принесло серйозне пожвавлення. Ми бачимо хвилі інформаційних кампаній, активність силових структур, політичних груп, блогерів.

— Ви маєте на увазі справу Міндіча, нові підозри та публікації?

— Так, зокрема. Ми бачимо, що щойно активізувалися переговори щодо великих безпекових угод та військової співпраці, одразу з’являються нові «плівки», записи, стенограми. Це вже починає нагадувати історію з «плівками Мельниченка», коли в потрібний момент знаходиться потрібний шматок інформації й запускається в медіапростір.

Мене особисто дуже насторожує те, що відбувається навколо українських виробників озброєння. Складається враження, що певні сили зацікавлені в тому, щоб зменшити українські можливості виробляти ракети та іншу зброю.

«Якщо система працює — не чіпайте її»

— Ви вважаєте, що йдеться про спробу тиску на український ВПК?

— У мене таке враження. Якщо ракети долітають і працюють — це головне. А вже хто шукав на них гроші чи хто був спонсором, можна буде розбирати після війни.

Є золоте правило інженерії: якщо система працює — не чіпайте її.

Українські військові технології зараз дуже багатьом не подобаються. Раніше ринок озброєнь ділили між собою великі гравці — німці, французи, китайці, росіяни. А тепер з’явилася Україна зі своїми розробками.

Причому багато процесів вдалося здешевити й поставити на серійне виробництво.

— Ви навіть згадували історичні паралелі з німецькими ракетами?

— Так. Якщо подивитися на деякі сучасні рішення, то вони нагадують стару «Фау-1». Фактично все знову повертається до базових принципів.

До речі, ще під час служби на Байконурі жартували: поки користувалися німецькими гіроскопами — ракети лягали «метр у метр». Як перейшли на радянські — розкид пішов на десятки кілометрів.

Про інформаційні атаки та російські наративи

— Вас турбує те, як поводиться український інформаційний простір?

— Дуже. Бо часто окремі блогери, експерти чи коментатори починають поширювати наративи, вигідні не Україні, а Росії.

Особливо небезпечно це зараз, коли США демонструють спроби примирення з урахуванням російських інтересів. І дуже синхронно з цим починаються корупційні скандали, нові звинувачення проти української влади, стенограми, записи.

При цьому самі голосові записи ніхто не показує — публікують лише текстові трактування.

— Тобто суспільством маніпулюють?

— Часто так. Ситуація нагадує старий анекдот про Рабіновича: спочатку запускають інформацію, а потім усі змушені доводити, що вона неправдива або вирвана з контексту.

Тому я б дуже просив колег-журналістів усе ретельно перевіряти. Бо головна задача Росії — розколоти нас по будь-якій лінії.

Політична боротьба? Треба розколоти.

Тема ТЦК? Треба розколоти.

Корупція? Треба розколоти.

Будь-яка слабкість буде використана.

Про корупцію, владу та Юлію Мендель

— Але ж багато тем українська влада створює сама. Не було б корупційних історій — не було б і скандалів.

— Це правда. Не було б питань до ТЦК, не було б корупційних історій — не було б і такого інформаційного вибуху.

Те саме стосується історії з колишньою прессекретаркою президента Юлією Мендель.

— Ви дивилися її інтерв’ю?

— Повністю — ні, але бачив великі уривки. І, чесно кажучи, не розумію, навіщо робити з цього мегаскандал.

Бо зараз уже починаються розмови: «треба притягнути до відповідальності». А за що? За власну думку?

Якщо починати переслідувати людину за слова, це одразу використають наші вороги як доказ того, що в Україні немає свободи слова.

— Але ж інтерв’ю було дуже критичним щодо Зеленського.

— Так, але проблема в тому, що наша влада часто сама роздуває скандали. Якщо якийсь матеріал когось зачепив навіть на 2%, то реакція — «закатати в асфальт».

Хоча іноді достатньо просто промовчати, і через два дні все забудеться.

Зараз найгірше, що можна зробити, — це допомогти Мендель перетворитися на «жертву режиму».

«Українці люблять танцювати по граблях»

— Чи зробила «Слуга народу» щеплення від випадкових людей у владі?

— Хотілося б у це вірити. Але українці дуже люблять танцювати по граблях.

Можливо, на якийсь час це спрацює як урок, але не думаю, що надовго.

— Проблема ще й у політичній культурі?

— Так. І тут цікаво порівняти навіть із часами Януковича.

Попри всі претензії до його команди, багато людей після Революції гідності не почали масово виносити публічно внутрішню інформацію. Все ж існувала певна корпоративна культура.

А в нас після Помаранчевої революції всі сподівалися, що політична культура нарешті прийде в українську політику і медіа. Але потім почалося змагання в брехні, російські наративи, вплив російських медіа.

Фактично порядок денний в Україні довгий час формували російські інформаційні впливи.

Чи можлива нова революція?

— Ви допускаєте нову революцію в Україні?

— Повністю виключати цього не можна. Але війна і загальна втома людей стримують такі процеси.

Мені здається, що зараз суспільство все-таки демонструє більше мудрості, ніж сто років тому.

Попри всі спроби нас розколоти, більшість людей поки що не готова перегризтися між собою остаточно.

Про 9 травня та зміну колективної пам’яті

— Ви помітили, що цьогоріч 9 травня пройшло значно тихіше?

— Так. І думаю, що сучасна війна сильно змінила сприйняття Другої світової.

Якщо в дитинстві мені снилися німці з радянських фільмів про війну, то зараз людям сняться ракетні обстріли та шахеди.

Навіть на рівні підсвідомості ворог уже інший.

— Ветерани Другої світової теж сприймали це свято не так, як показувала радянська пропаганда?

— Абсолютно. Справжні фронтовики рідко ставилися до 9 травня як до великого свята.

Вони більше згадували загиблих товаришів, сиділи мовчки, випивали за пам’ять.

І дуже мало розповідали про війну щось «героїчне» чи романтичне.

— Чому мовчали?

— Частково — щоб не травмувати дітей і онуків. Частково — через страх.

І ще тому, що багато речей зараз довелося б називати зовсім іншими словами. Наприклад, «трофеї» з Німеччини сьогодні юридично можна було б назвати мародерством.

Про мир, втому та емоційні гойдалки

— Українці постійно живуть у режимі «ось-ось буде мир». Це небезпечно?

— Дуже небезпечно. Бо це постійні емоційні качелі.

Люди виснажені морально й фізично. Біологічний вік у багатьох фактично збільшився через стрес.

Якщо кожного зараз загнати на медичне обстеження — знайдеться купа проблем, викликаних війною та нервовим виснаженням.

— І це стосується не лише цивільних?

— Звичайно. Якщо цивільні так себе почувають, то уявіть, що відбувається з людьми в окопах.

Там узагалі питання психічного здоров’я колосальне.

Про Путіна, Росію та можливий розпад РФ

— Ви припускаєте серйозні внутрішні процеси в Росії?

— Так. І не обов’язково йдеться про смерть Путіна.

Можливо, він просто запускає нові хвилі внутрішніх чисток, як колись Сталін. Стежить, хто що говорить, хто чим незадоволений.

— Але на кого він тоді спиратиметься?

— Знайдуться нові люди. Такі системи завжди когось вирощують.

Але проблема Росії глибша. Вона поступово входить у фазу занепаду.

І дуже помітно, як змінилася риторика Кремля після ударів по російській інфраструктурі.

Раніше Зеленського називали «клоуном» і «наркоманом». А тепер у Путіна вже звучить «господин Зеленский».

І це дуже показово.

Про Китай, Японію та Далекий Схід

— Ви вважаєте, що Росія може втратити частину територій?

— Теоретично — так.

Китай уже зараз активно заходить на Далекий Схід економічно. У китайських підручниках ці території дедалі частіше позначаються як історично китайські.

Японія також активно переозброюється і не забула про Курильські острови.

Тому Росія має дуже багато потенційних проблем по периметру своїх кордонів.

«Перший день після війни може стати шоком»

— Ви сказали, що перший день після війни може бути важчим за початок вторгнення. Чому?

— Бо зараз суспільство живе в режимі мобілізації й стресу.

А коли бойові дії зупиняться — почнуть вилізати всі накопичені проблеми.

Психологічні травми. Ветерани. Розділені сім’ї. Безробіття. Податки. Вибори.

І величезна політична боротьба.

— Тобто після війни країну чекає новий конфлікт?

— Є такий ризик.

Практично всі політичні сили будуть активно використовувати ветеранське середовище. У списках усіх партій будуть ветерани, військові, командири.

Почнеться боротьба за бренд «захисника України».

І це може бути дуже жорстко.