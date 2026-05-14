Бондаренко ветує рішення про виділення землі на Замковому узвозі: там хочуть створити сквер

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що ветуватиме рішення Черкаської міської ради про передачу двох земельних ділянок на Замковому узвозі у приватну власність громадянам Котику та Устименку.

За словами міського голови, йдеться про територію площею близько 18 соток. Землю планували передати для ведення садівництва. Водночас департамент архітектури та містобудування раніше підготував проєкти рішень про відмову у наданні цих ділянок.

Бондаренко повідомив, що хоче доручити департаменту архітектури розробити проєкт створення на цій території скверу «Замковий» зі збереженням археологічних знахідок, виявлених під час розкопок на замчищі. Також там планують облаштувати музей під відкритим небом.

Крім того, міський голова заявив, що депутати не підтримали скасування містобудівних умов та обмежень для компанії «Надія» щодо окремих видів будівництва на Замковому узвозі.

У зв’язку з цим Бондаренко доручив департаменту архітектури та юридичному департаменту підготувати звернення до суду про скасування містобудівних умов і обмежень на будівництво в цій частині міста.

Водночас міський голова зазначив, що реконструкцію «будинку з грифонами», який розташований поруч, вважає прийнятною. За його словами, історичні елементи будівлі збережуть.

Також Бондаренко повідомив, що власник компанії «Надія» погодився власним коштом відремонтувати тротуар біля будинку та вздовж Замкового узвозу. Водночас мер наголосив, що це не вплине на позицію міської влади щодо оскарження містобудівних умов у суді.