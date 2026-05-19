Майно Черкаського асфальтобетонного заводу виставили на продаж: міська влада заявила про «штучне банкрутство» і звернулася до правоохоронців

У Черкасах виникла небезпечна ситуація навколо асфальтобетонного заводу, 50% акцій якого належать громаді міста. У міській владі заявляють про можливе штучне доведення підприємства до банкрутства та незаконний продаж майна.

За словами міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, на підприємстві без погодження з громадою призначили арбітражного керуючого, а майновий комплекс уже виставили на продаж. У мерії вважають, що окремі структури скористалися воєнним станом та прогалинами в законодавстві, аби отримати контроль над майном заводу.

Міська влада звернулася до правоохоронних органів із вимогою перевірити законність дій щодо підприємства: напередодні було подано офіційний лист із проханням відкрити кримінальне провадження та з’ясувати, яким чином майно громади може перейти у власність сторонніх осіб.

Міський голова наголосив, що перед початком повномасштабної війни завод працював без значних боргів і навіть мав прибуток. Водночас нині підприємству штучно наростили багатомільйонну заборгованість, зокрема перед однією з київських компаній.

Також у міськраді нагадали, що ще з 2013 року місто намагалося повернути завод під своє управління. На території підприємства працював сучасний асфальтобетонний комплекс, продукцію якого використовували для ремонту та будівництва вулиць у Черкасах. За словами посадовців, асфальт із цього заводу використовували під час будівництва та ремонту низки міських доріг.