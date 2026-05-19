У Черкасах понад 15 кілометрів доріг державного значення утримують та ремонтують коштом міського бюджету, — Анатолій Бондаренко

Йдеться, зокрема, про ділянки дороги Р10 Канів – Чигирин – Кременчук, які проходять через місто. До них належать вулиці Канівська, Дахнівська, Степана Бандери, Одеська та Онопрієнка. Також до доріг державного значення входить вулиця Героїв Холодного Яру та частина Сумгаїтської, яка є складовою траси Н16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань.

Про це під час пресконференції повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Міська влада наголошує: за законодавством такі дороги мають утримуватися за кошти державного бюджету, однак через війну та навантаження на державні фінанси ремонти фактично проводить громада Черкас.

Загалом у 2026 році ремонтні роботи мають охопити близько 45 вулиць і провулків міста. Роботи стартували 2 квітня, і станом на середину травня у Черкасах відновили майже 12 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, використавши понад 1,3 тисячі тонн асфальтобетону.

Серед великих інфраструктурних проєктів у місті продовжують роботи на вулицях Козацькій та Квітковій. На Квітковій наразі оновлюють комунікації, через аварійний стан водогону довелося вносити зміни до проєкту.

Окрему увагу в Черкасах приділяють роботі світлофорів під час відключень електроенергії. Наразі у місті встановили 40 джерел безперебійного живлення для світлофорних об’єктів, ще 20 планують обладнати найближчим часом. Із 98 світлофорів у Черкасах 90 уже мають резервне живлення.

У владі зазначають, що під час повного блекауту акумулятори можуть забезпечувати роботу світлофорів у середньому до шести годин, а в режимі погодинних відключень система працює стабільно навіть за низьких температур.

Також посадовці визнали, що місто не встигає виконувати всі необхідні ремонти згідно з графіком через нестачу фінансування та дефіцит кваліфікованих працівників у підрядних організаціях.