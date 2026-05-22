Черкаси вшанували полеглих Героїв: квіти, молитва і нагороди родинам захисників

Сьогодні у Черкасах відбулися заходи зі вшанування пам’яті Героїв, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі провели літію за полеглими військовослужбовцями, після чого на Площі Слави відбулося покладання квітів до Меморіального комплексу загиблим захисникам України. Також у Черкаській обласній філармонії родинам полеглих воїнів зараз вручають почесні відзнаки «Захисник України – Герой Черкас». Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Вічна слава Героям.

