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TV сюжет Без коментарів Скандал У Черкасах

У Черкасах із новою силою розгорівся конфлікт навколо майбутньої забудови на вулиці Лісова Просіка

Відeditor

Чер 26, 2026

Тривалий час земельна ділянка стояла пусткою. На ній залишалася деревина сосен, які раніше тут росли. За інформацією джерел редакції, кримінальні провадження, відкриті кілька років тому щодо орендаря ділянки, закриті через відсутність у його діях складу злочину. Однак мешканців району це не заспокоїло. Вони вийшли на протест, коли побачили робітників, які почали розчищати територію.

Організатори акції закликали присутніх перекрити вулицю та зупинити рух транспорту, вимагаючи появи представників міської влади. Це призвело до численних конфліктів із водіями.

На момент виходу сюжету протистояння на Лісовій Просіці тривало.

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