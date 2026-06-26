У студії «Антени» політичний експерт Руслан Бізяєв та журналіст Валерій Воротник аналізували процеси, що відбуваються в росії, перспективи її внутрішньої трансформації та головні чинники, які можуть вплинути на майбутній розвиток подій

Чи справді росія наближається до змін? Чому не варто механічно порівнювати сучасну рф із радянським союзом 1991 року? Які фактори можуть змінити суспільні настрої в країні-агресорі, і яку роль у цьому відіграють Збройні сили України?

У студії «Антени» політичний експерт Руслан Бізяєв та журналіст Валерій Воротник аналізують процеси, що відбуваються в росії, перспективи її внутрішньої трансформації та головні чинники, які можуть вплинути на майбутній розвиток подій.

Окрема частина розмови присвячена Україні. Чому депутати різних рівнів дедалі менше прагнуть переобиратися? Чи готове суспільство після війни до справжньої політичної конкуренції? Чи стане боротьба між правим популізмом і ліберальною демократією головною лінією майбутніх виборів?

Також говоримо про економічні виклики, тиск на бізнес, зневіру частини суспільства, перспективи перезавантаження держави та сценарії розвитку країни після війни.

Дивіться повну розмову та долучайтеся до обговорення в коментарях. Які зміни, на вашу думку, першими відбудуться — у росії чи в Україні?