Відвідувачів сухого фонтану в Долині Троянд очікує несподіванка — категоричний заборонний напис перед входом. Чому?

У спекотні дні освіжитися можна по-різному. Один із найпопулярніших способів у містах — пішохідні («сухі») фонтани. Є такий і в Черкасах, у Долині Троянд. Однак біля входу відвідувачів зустрічає табличка з написом: «Обережно! Смертельна небезпека».

Чи означає це, що перебувати у фонтані небезпечно? Насправді ні.

Пішохідний фонтан спеціально проєктують так, щоб люди могли безпечно ходити між струменями води. Саме для цього він і створений. Під час штатної роботи обладнання повинно відповідати вимогам безпеки, а всі електричні системи мають бути належним чином захищені.

Тоді навіщо потрібне таке суворе попередження?

Річ у тім, що табличка стосується не користування фонтаном, а його інженерних систем. Під покриттям розміщені насоси, кабелі, світильники, електрообладнання та інші технічні елементи.

Крім того, знак попереджає про потенційну небезпеку у разі аварійної ситуації, пошкодження обладнання або несанкціонованого доступу до технічних вузлів. Також він є обов’язковим елементом маркування об’єктів, де експлуатуються електроустановки, відповідно до вимог нормативів з електробезпеки та охорони праці.

Отже, сама табличка не означає, що пішохідний фонтан небезпечний для відвідувачів під час його нормальної роботи. Вона нагадує про необхідність дотримуватися правил безпеки та попереджає про ризики, пов’язані з роботою його технічних систем.