Елітна ДТП в середмісті: Mercedes-AMG проти Cadillac та маршрутки. Є постраждалі, у тому числі дитина

У Черкасах на розі вулиці Байди Вишневецького та бульвару Шевченка сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса. За попередньою інформацією, отриманою від очевидців, автомобіль Mercedes-AMG виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора,

зіткнувся з Cadillac, після чого збив двох пішоходів та врізався в маршрутний автобус, який зупинився на світлофорі. Після ДТП з автомобіля Mercedes-AMG оперативно зняли номерні знаки. Внаслідок аварії є постраждалі, серед них дитина. Попередньо відомо, що її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Офіційну інформацію щодо обставини аварії та постраждалих наразі очікуємо від поліції.