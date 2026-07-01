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Дослідження, яке розпочалося у Черкасах, привело школярку до одного з найпрестижніших університетів світу: випускниця ФІМЛІ завдяки роботі в Малій академії наук України отримала запрошення продовжити дослідження у Стенфорді

Відeditor

Лип 1, 2026

Про це в ефірі телеканалу «Антена» розповів аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та представник Малої академії наук Сергій Пасічник.

За його словами, учениця працювала над дослідженням у галузі астрофізики. Вона вивчала точку між Землею та Місяцем, де під дією гравітації може накопичуватися космічне сміття. Спочатку це була теоретична наукова робота, однак її результати зацікавили американських дослідників.

«Я не здивуюся, якщо через кілька років вони практично застосовуватимуть результати дослідження нашої учениці з Черкас», – зазначив Сергій Пасічник.

За його словами, подібні історії є яскравим прикладом того, які можливості відкриває Мала академія наук України.

На відміну від предметних олімпіад, де перевіряють знання шкільної програми, МАН орієнтована на самостійну науково-дослідницьку роботу. Учні обирають цікаву для себе тему, працюють разом із науковим керівником і представляють результати своїх досліджень на конкурсах.

«Дитина сама знаходить тему, досліджує її та презентує власні напрацювання. Саме це і є головною ідеєю Малої академії наук», – пояснив він.

Щороку учні Черкащини беруть участь у всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Цьогоріч область представляли 40 учасників, половина з яких стала призерами.

Ще одним напрямом роботи є літня школа «Наукові пікніки», яка вже вдруге проходить на базі Черкаського національного університету. Під час занять школярі знайомляться з факультетами, лабораторіями та музеями, спілкуються з викладачами і можуть побачити майбутню професію зсередини.

«Для дітей це можливість зрозуміти, чим насправді займаються історики, біологи, математики чи економісти. А для університету та науковців це шанс знайти мотивованих учнів і створити команди, які працюватимуть над дослідницькими проєктами», – розповів Сергій Пасічник.

На його думку, сучасна освіта повинна поєднувати фундаментальні знання із практикою.

«Дитина має не лише знати теорію, а й розуміти, як застосувати ці знання в реальному житті», – наголосив він.

Саме тому під час «Наукових пікніків» школярам пояснюють, як працює податкова система, де використовуються математика, фізика, економіка та інші науки у повсякденному житті.

Долучитися до роботи Малої академії наук можуть учні старших класів, які мають власну ідею для дослідження. Працювати над науковою роботою можна під керівництвом учителя або викладача закладу вищої освіти. Перші етапи конкурсу традиційно стартують восени, а найкращі роботи представляють Черкащину на всеукраїнському рівні.

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Від editor

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