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Україна, Польща і Волинь: хто заробляє на історичних конфліктах? Історик, політичний експерт та аспірант ЧНУ Сергій Пасічник разом із журналістом Валерієм Воротником аналізують українсько-польські відносини

Відeditor

Лип 2, 2026

Чому історичні суперечки між Україною та Польщею знову опинилися в центрі політичної уваги? Кому вигідне загострення відносин між двома країнами та яку роль у цьому відіграє росія? В студії «Антени» історик, політичний експерт та аспірант ЧНУ Сергій Пасічник разом із журналістом Валерієм Воротником аналізують українсько-польські відносини, дискусії навколо Волинської трагедії, вплив історичної пам’яті на сучасну політику та економічні чинники, які стоять за багатьма нинішніми конфліктами.

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Дивіться також: У студії телеканалу «Антена» журналіст Валерій Воротник із політичним експертом Сергієм Пасічником аналізують сучасну інформаційну війну, яку росія веде проти України

У програмі також говоримо про:
• чому історичні теми стають інструментом політики;
• яку роль Росія відіграє у розпалюванні суперечок між Україною та Польщею;
• чи повинні політики втручатися в історичні дискусії;
• що можуть змінити нові архівні документи, археологічні дослідження та ексгумації;
• чому чесне вивчення історії є важливішим за політичні спекуляції.

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Від editor

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