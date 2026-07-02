Україна, Польща і Волинь: хто заробляє на історичних конфліктах? Історик, політичний експерт та аспірант ЧНУ Сергій Пасічник разом із журналістом Валерієм Воротником аналізують українсько-польські відносини

Чому історичні суперечки між Україною та Польщею знову опинилися в центрі політичної уваги? Кому вигідне загострення відносин між двома країнами та яку роль у цьому відіграє росія? В студії «Антени» історик, політичний експерт та аспірант ЧНУ Сергій Пасічник разом із журналістом Валерієм Воротником аналізують українсько-польські відносини, дискусії навколо Волинської трагедії, вплив історичної пам’яті на сучасну політику та економічні чинники, які стоять за багатьма нинішніми конфліктами.

Дивіться також: Дослідження, яке розпочалося у Черкасах, привело школярку до одного з найпрестижніших університетів світу: випускниця ФІМЛІ завдяки роботі в Малій академії наук України отримала запрошення продовжити дослідження у Стенфорді

Дивіться також: У студії телеканалу «Антена» журналіст Валерій Воротник із політичним експертом Сергієм Пасічником аналізують сучасну інформаційну війну, яку росія веде проти України

У програмі також говоримо про:

• чому історичні теми стають інструментом політики;

• яку роль Росія відіграє у розпалюванні суперечок між Україною та Польщею;

• чи повинні політики втручатися в історичні дискусії;

• що можуть змінити нові архівні документи, археологічні дослідження та ексгумації;

• чому чесне вивчення історії є важливішим за політичні спекуляції.