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TV сюжет Історія Без коментарів Черкащина

У Мельниках біля меморіалу воїнам, які загинули, захищаючи Україну, розпочали археологічні розкопки

Відeditor

Лип 6, 2026

На цій ділянці планують продовжити меморіальний комплекс та встановити нові пам’ятники загиблим захисникам. Однак ця земля сама виявилася пам’яткою історії. Ділянка розташована на території Мотронинського городища — одного з найбільших укріплених поселень скіфської доби на території України.

Під час розкопок археологи виявили залишки давньої споруди. Ймовірно, це заглиблене в землю житло. Добре помітні контури приміщення та залишки печі.

Мотронинське городище виникло приблизно у середині VII століття до нашої ери. Тобто люди жили тут близько 2600 років тому. Поселення існувало до V століття до нашої ери. Тепер археологи досліджують цю ділянку перед продовженням меморіалу. І в одному місці буквально зустрілися різні епохи української історії: давнє поселення, Мотронинський монастир і пам’ять про воїнів, які загинули у сучасній війні.

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Від editor

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