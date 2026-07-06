На трасі Н-16 Черкаси–Сміла завершується ремонт однієї з найгірших ділянок дороги в області

Дорога Н-16 на ділянці між Черкасами та Смілою ще кілька місяців тому була однією з найгірших в області. Вибоїни подекуди займали більшу частину проїжджої частини, а водіям доводилося постійно маневрувати між ямами.

На найбільш зруйнованій ділянці траси нарахували близько 100 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості. Це приблизно дорівнює площі 14 футбольних полів.

Особливо складною ситуація була на відрізку від повороту на Дубіївку до кільцевої розв’язки поблизу Сміли. Капітально відремонтувати цю частину Н-16 планували ще до початку повномасштабного вторгнення, однак роботи тоді не були виконані. За роки війни навантаження на дорогу лише зросло.

Н-16 є однією з ключових транспортних артерій Черкащини: вона сполучає Золотоношу, Черкаси, Смілу та Умань, а також забезпечує вихід до міжнародної траси М-05 Київ–Одеса.

Навесні 2026 року на найбільш проблемній ділянці розпочали масштабний ремонт. Дорожники працювали на відрізку протяжністю близько 8,5 км — від повороту на Дубіївку до Сміли.

Нині роботи на більшій частині ділянки завершені. Нове дорожнє покриття влаштоване в обох напрямках руху. Загалом це близько 17 кілометрів оновленого покриття.

Ще кілька місяців тому ця ділянка Н-16 була символом розбитих доріг Черкащини. Тепер одна з найгірших доріг області нарешті перетворюється на нормальну трасу.