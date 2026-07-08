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На місці знесеного корпусу №2 Черкаської дитячої музичної школи ім. Миколи Лисенка, якому було понад 150 років, уже почали зводити нову будівлю

Відeditor

Лип 8, 2026

Від старого будинку фактично залишилося лише кілька піддонів історичної цегли. За документами тут мала відбутися реставрація. А реставрація передбачає збереження автентичних елементів та несучих конструкцій пам’ятки. Натомість будівлю повністю знесли, а на розчищеному майданчику вже заливають фундамент нової споруди. Таким чином, під виглядом реставрації історичний будинок фактично знищили.

За фактом руйнування пам’ятки було відкрито кримінальне провадження. Але слідство не врятувало будівлю: поки правоохоронці розслідують, на її місці вже почалося нове будівництво. Чи понесуть відповідальність посадовці департаменту освіти Черкаської міської ради, які допустили знищення 150-річної будівлі?

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Від editor

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