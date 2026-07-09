АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Забутий район Черкас: те, що бачить людина, яка виходить із залізничного вокзалу у місто, більше нагадує декорації до фільму про середину 90-х

Відeditor

Лип 9, 2026

Черкаси починаються з вокзалу. Але те, що бачить людина, яка виходить у місто, більше нагадує декорації до фільму про середину 90-х. Ринок на перетині Смілянської та Вернигори. Старі торговельні намети. Торгівля просто з тротуару. Зачинені ятки. Напівпорожні ряди. Суцільне відчуття занепаду.

Цей район мав би бути візитівкою Черкас. Зустрічати гостей чистотою, комфортом і нормальним міським простором. Натомість він зустрічає їх депресивним ринком, який, здається, пережив кілька епох і випадково дожив до 2026 року.

А поруч — радянська гармата. На п’єдесталі — зірка, яку чомусь не помітили під час декомунізації. Можливо, причина проста: про цей район узагалі давно забули. Тут не просто нічого не змінюється. Тут сам час зупинився в середині 90-х.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Купатися заборонено: для кого тоді пішохідний фонтан?

Лип 9, 2026
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

На вулиці Гоголя у мікрорайоні «Кривалівка» замінили асфальт на тротуарі

Лип 8, 2026
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Старі дивани, шини й будівельне сміття: чому Черкаси не можуть позбутися стихійних звалищ негабариту

Лип 8, 2026

You missed

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Забутий район Черкас: те, що бачить людина, яка виходить із залізничного вокзалу у місто, більше нагадує декорації до фільму про середину 90-х

09.07.2026 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Купатися заборонено: для кого тоді пішохідний фонтан?

09.07.2026 editor
#ANTENNASTUDIO Війна Головне Політика

Саміт NATO в Анкарі, запах виборів та пожеж в Києві — студія Антени, політичний експерт Руслан Бізяєв

09.07.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

На вулиці Гоголя у мікрорайоні «Кривалівка» замінили асфальт на тротуарі

08.07.2026 editor