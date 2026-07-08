Старі дивани, шини й будівельне сміття: чому Черкаси не можуть позбутися стихійних звалищ негабариту

Старі меблі, матраци, двері, автомобільні шини, гілля та будівельні відходи. Стихійні звалища біля контейнерних майданчиків залишаються однією з постійних проблем Черкас. Поки комунальники прибирають негабаритне сміття в одному місці, у кількох інших з’являються нові купи відходів. У результаті місто опиняється в нескінченному циклі: вивезли — знову викинули — знову потрібно прибирати.

Очевидно, що самими прибираннями проблему не вирішити. Черкасам потрібна зрозуміла й жорстка система поводження з великогабаритними та будівельними відходами: визначені місця і правила їх приймання, контроль за порушниками та масштабна інформаційна кампанія для мешканців. Бо поки люди не знають — або не хочуть знати — куди подіти старий диван, двері чи будівельне сміття, стихійні звалища з’являтимуться знову.