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Саміт NATO в Анкарі, запах виборів та пожеж в Києві — студія Антени, політичний експерт Руслан Бізяєв

Відantenna

Лип 9, 2026 #аналітика, #Валерій Воротник, #Політика, #прогнози, #Руслан Бізяєв, #Студія Антени

В ефірі телеканалу «Антена» — політичний експерт Руслан #Бізяєв. Говоримо про події, які можуть визначити українську політику найближчих місяців.
Саміт НАТО в Анкарі приніс несподівані результати. Що насправді змінилося у відносинах України із союзниками? Про що домовляються за зачиненими дверима? І яке місце в новій політичній конфігурації займає Україна?

А тим часом усередині країни починається перезавантаження еліт. Нові політичні союзи, кадрові рухи, активізація старих і поява нових гравців.
Чи означає це, що запах виборів уже в повітрі України — навіть на тлі війни, російських атак і диму від пожеж?
Про саміт НАТО, Трампа і Зеленського, майбутнє української влади та можливі виборчі сценарії — розмова журналіста Валерія Воротника з політичним експертом Русланом Бізяєвим в ефірі телеканалу «Антена».

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