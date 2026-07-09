Саміт NATO в Анкарі, запах виборів та пожеж в Києві — студія Антени, політичний експерт Руслан Бізяєв

В ефірі телеканалу «Антена» — політичний експерт Руслан #Бізяєв. Говоримо про події, які можуть визначити українську політику найближчих місяців.

Саміт НАТО в Анкарі приніс несподівані результати. Що насправді змінилося у відносинах України із союзниками? Про що домовляються за зачиненими дверима? І яке місце в новій політичній конфігурації займає Україна?

А тим часом усередині країни починається перезавантаження еліт. Нові політичні союзи, кадрові рухи, активізація старих і поява нових гравців.

Чи означає це, що запах виборів уже в повітрі України — навіть на тлі війни, російських атак і диму від пожеж?

Про саміт НАТО, Трампа і Зеленського, майбутнє української влади та можливі виборчі сценарії — розмова журналіста Валерія Воротника з політичним експертом Русланом Бізяєвим в ефірі телеканалу «Антена».