Понад два століття історії: у Яворівці на Золотоніщині руйнується храм Різдва Пресвятої Богородиці

Храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Яворівка Золотоніського району — одна з найстаріших сакральних споруд Черкащини. Церкву звели у 1812 році, а освятили у 1817-му. За понад два століття вона пережила війни, зміну держав і політичних режимів. За радянських часів святиню закрили, а її приміщення використовували як склад для зберігання зерна.

Після відновлення незалежності України храм так і не повернувся до повноцінного життя. Богослужіння тут не проводяться, а сама будівля поступово руйнується. Сьогодні вона розташована на території агропідприємства.

Нещодавно Золотоніська окружна прокуратура повідомила про рішення суду, яким визнано протиправною бездіяльність Шрамківської сільської ради. Понад 30 років орган місцевого самоврядування не оформлював правовий статус пам’ятки. Лише після втручання прокуратури церкву взяли на облік як безхазяйне майно. Це відкриває можливість оформити право власності та розпочати процес її збереження.

Місцеві жителі розповідають, що давно мріють про відродження храму. Серед них живе й давнє повір’я: поки в селі немає діючої церкви, Бог не благословляє землю дощем.

Ми побували в Яворівці після повідомлення прокуратури та показуємо нинішній стан пам’ятки без коментарів. Ці кадри — нагадування про те, наскільки крихкою є наша історична спадщина і як легко її втратити через десятиліття байдужості.