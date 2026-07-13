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Митницький пляж: купатися чи не купатися? Попереджувальні таблички радять не купатись

Відeditor

Лип 13, 2026

Митницький пляж залишається одним із найкомфортніших місць для літнього відпочинку в Черкасах. Зручні шезлонги, навіси, роздягальні, доглянута територія та додаткові послуги щодня приваблюють сотні відпочивальників. Є лише одна деталь, яка псує загальне враження, — таблички «Купатися заборонено». Втім, схоже, більшість людей їх просто не помічає або свідомо ігнорує.

Дорослі й діти купаються, засмагають і проводять час біля води, як і на будь-якому іншому міському пляжі. Парадокс у тому, що ці таблички навряд чи здатні реально убезпечити людей. Вони радше стали елементом бюрократичного захисту чиновників: якщо щось трапиться, завжди можна сказати — «ми ж попереджали».

Але чи справді це турбота про безпеку, якщо пляж облаштований, працюють рятувальники, а люди все одно масово заходять у воду?

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Від editor

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