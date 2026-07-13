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40 дітей зі Сміли та громад-партнерів вирушили на оздоровлення до Франції

Відeditor

Лип 13, 2026

Уже другий рік поспіль діти зі Смілянської громади проводять літні канікули у Франції. Поїздка стала можливою завдяки співпраці Смілянської міської ради з містом-побратимом Бургуен-Жальє та платформою «Європрихисток», однією з координаторок якої є смілянка Юліана Химчук.

Цього року до програми долучилися не лише діти зі Сміли, а й юні жителі громад-партнерів Рогані та Савинців у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Загалом на оздоровлення до Франції вирушили 40 дітей.

Серед учасників поїздки діти військовослужбовців, полеглих Захисників України, зниклих безвісти оборонців, а також інших пільгових категорій.

Перед від’їздом організатори разом із французькими партнерами провели онлайн-зустріч із батьками та супроводжуючими, під час якої обговорили умови перебування дітей, програму відпочинку та всі організаційні питання.

10 липня діти разом із батьками та супроводжуючими зібралися біля місця відправлення. Після завершення підготовки автобус вирушив у дорогу.

Минулого року учасники програми повернулися з Франції з новими друзями, яскравими враженнями та теплими спогадами. Цього літа на дітей також чекають відпочинок, знайомство з французькою культурою та можливість хоча б ненадовго відволіктися від реалій війни.

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