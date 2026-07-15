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В Черкасах може з’явитися проспект Сміттярів? Журналісти «Антени» запропонували несподіване рішення проблеми звалищ

Відantenna

Лип 15, 2026 #Вул.Десантників, #Вул.Олени Теліги, #Екологія, #негабаритні відходи, #Повадження з відходами, #Проспект Сміиттярів, #ТПВ

Стихійні сміттєзвалища залишаються однією з найболючіших екологічних проблем Черкас. Попри регулярні прибирання, вже за кілька годин після роботи комунальників уздовж дороги знову з’являються гори будівельного сміття, старих меблів, побутової техніки та побутових відходів.

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Ця проблема існує десятиліттями.

Територія поблизу між вулицями Олени Теліги та Десантників розташована поруч із полігоном і малозаселених кварталів фактично перетворилася на місце, куди недобросовісні громадяни та підприємці безкарно звозять сміття.

Поки місто витрачає бюджетні кошти на ліквідацію наслідків, звалища виникають знову і знову. Ми показуємо масштаб проблеми без зайвих слів. Лише кадри, які говорять самі за себе. Ми пропонуємо іронічне, але символічне «вирішення» — перейменувати цю дорогу на проспект Сміттярів. Можливо, така назва краще за будь-які звіти нагадає, що проблема досі не вирішена і потребує системних рішень, а не лише періодичних прибирань.

Від antenna

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