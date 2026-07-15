В Черкасах може з’явитися проспект Сміттярів? Журналісти «Антени» запропонували несподіване рішення проблеми звалищ

Стихійні сміттєзвалища залишаються однією з найболючіших екологічних проблем Черкас. Попри регулярні прибирання, вже за кілька годин після роботи комунальників уздовж дороги знову з’являються гори будівельного сміття, старих меблів, побутової техніки та побутових відходів.

Ця проблема існує десятиліттями.

Територія поблизу між вулицями Олени Теліги та Десантників розташована поруч із полігоном і малозаселених кварталів фактично перетворилася на місце, куди недобросовісні громадяни та підприємці безкарно звозять сміття.

Поки місто витрачає бюджетні кошти на ліквідацію наслідків, звалища виникають знову і знову. Ми показуємо масштаб проблеми без зайвих слів. Лише кадри, які говорять самі за себе. Ми пропонуємо іронічне, але символічне «вирішення» — перейменувати цю дорогу на проспект Сміттярів. Можливо, така назва краще за будь-які звіти нагадає, що проблема досі не вирішена і потребує системних рішень, а не лише періодичних прибирань.