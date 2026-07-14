185-річна Свято-Троїцька церква в Гельмязеві — один із найкращих храмів українського класицизму

Свято-Троїцька церква в Гельмязеві — одна з найвеличніших пам’яток сакральної архітектури Черкащини. Храм, який уже майже два століття є окрасою старовинного козацького села, вражає своїми масштабами, гармонійними пропорціями та монументальною красою.

Гельмязів має давню історію. У XVII столітті це було сотенне містечко Гетьманщини, один із важливих адміністративних центрів Лівобережної України. Саме тут у 1840–1841 роках звели нову кам’яну Свято-Троїцьку церкву, яка мала замінити старий дерев’яний Успенський храм XVIII століття. Значні кошти на будівництво пожертвував заможний місцевий козак Федір Савенко, а частину фінансування забезпечила громада та Успенська церква.

Архітектура храму є яскравим прикладом пізнього класицизму. Будівля виконана у формі рівнокінцевого хреста, має один великий купол, високу дзвіницю над головним входом і масивні чотириколонні портики тосканського ордеру. Стриманість форм, симетрія та величні колони створюють враження монументальності, характерної для храмового будівництва першої половини XIX століття. Усередині частково збереглися фрагменти старовинного настінного живопису.



На відміну від багатьох українських храмів, Свято-Троїцька церква пережила буремне ХХ століття і збереглася майже без втрати свого історичного вигляду. Сьогодні вона має статус пам’ятки архітектури національного значення, а з 2023 року внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Нині храм є діючим. Відповідно до державної реєстрації релігійної громади, він належить Черкаській єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату — УПЦ (МП). Водночас, як і багато релігійних громад в Україні, питання юрисдикції може змінюватися рішенням самої громади, тому цей аспект варто уточнювати безпосередньо на місці.

Сьогодні Свято-Троїцька церква залишається не лише духовним осередком Гельмязева, а й однією з найцікавіших архітектурних перлин Золотоніщини. Це місце, де історія українського козацтва, традиції православ’я та класична архітектура поєдналися в єдиному ансамблі, який уже понад 180 років визначає силует старовинного села.