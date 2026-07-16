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«Картонковий протест» у Черкасах: на Соборній площі вимагали не звільняти Михайла Федорова (фото, відео)

Відeditor

Лип 16, 2026

У центрі Черкас, на Соборній площі, відбулася мирна акція на підтримку Михайла Федорова, якого Верховна Рада розглядала щодо звільнення з посади міністра оборони. Учасники вийшли з картонними плакатами, через що самі назвали захід «картонковим протестом».

Черкасці долучилися до всеукраїнської хвилі протестів, які цього дня також пройшли у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську та інших містах України.

На саморобних плакатах можна було побачити написи: «Міняйте полонених, а не Федорова», «Поверніть Федорова», «Не того у відставку», «За гідну реформу війська», «Сильна армія», «А народ спитати забули?» та інші. Учасники також скандували «Нах*я мені система, що працює проти мене!».

Акція зібрала кілька десятків людей різного віку. За перебігом заходу спостерігали правоохоронці, конфліктів чи сутичок не виникло. Протест проходив мирно, а головним символом стали саме картонні плакати, виготовлені учасниками власноруч.

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