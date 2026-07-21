За незаконно висипане сміття у Черкасах порушнику доведеться відшкодувати витрати на прибирання

Попри наміри встановити камери відеоспостереження біля контейнерних майданчиків, наразі їх там ще немає. Водночас у пошуку порушників може допомогти система «Безпечне місто». Десятки міських камер, зображення з яких виведене до ситуаційної кімнати поліції, фіксують обстановку на вулицях і можуть допомогти встановити маршрут руху та особу навіть конкретного порушника.

Інцидент стався біля контейнерного майданчика на вулиці Володимира Великого, 83. Невідома особа на легковому автомобілі з причепом навмисно привезла й висипала просто під вікнами багатоповерхового будинку будівельне та побутове сміття. Ймовірно, відходи були вивезені з приватного домоволодіння.

З 1 липня діють нові правила, затверджені Кабінетом Міністрів України, які визначають порядок виявлення та обліку відходів, власника яких не встановлено. Якщо порушника вдасться ідентифікувати, він має бути притягнутий до відповідальності, а також відшкодувати витрати на ліквідацію незаконного сміттєзвалища.