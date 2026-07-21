АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів Сміття У Черкасах

За незаконно висипане сміття у Черкасах порушнику доведеться відшкодувати витрати на прибирання

Відeditor

Лип 21, 2026

Попри наміри встановити камери відеоспостереження біля контейнерних майданчиків, наразі їх там ще немає. Водночас у пошуку порушників може допомогти система «Безпечне місто». Десятки міських камер, зображення з яких виведене до ситуаційної кімнати поліції, фіксують обстановку на вулицях і можуть допомогти встановити маршрут руху та особу навіть конкретного порушника.

Інцидент стався біля контейнерного майданчика на вулиці Володимира Великого, 83. Невідома особа на легковому автомобілі з причепом навмисно привезла й висипала просто під вікнами багатоповерхового будинку будівельне та побутове сміття. Ймовірно, відходи були вивезені з приватного домоволодіння.

З 1 липня діють нові правила, затверджені Кабінетом Міністрів України, які визначають порядок виявлення та обліку відходів, власника яких не встановлено. Якщо порушника вдасться ідентифікувати, він має бути притягнутий до відповідальності, а також відшкодувати витрати на ліквідацію незаконного сміттєзвалища.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

На Володимира Великого почали наносити дорожню розмітку

Лип 21, 2026
TV сюжет Без коментарів Екологія Ексклюзив Природа Черкащина

Поблизу сіл Хрещатик і Тубільці Дніпро вже вкрився зеленим шаром синьо-зелених водоростей, течія поступово несе цю масу вниз за течією – у бік Черкас

Лип 20, 2026
TV сюжет Без коментарів Екологія Сміття У Черкасах

Переповнені контейнери для пластику: чому система роздільного збору відходів у Черкасах дає збій?

Лип 20, 2026

You missed

TV сюжет Без коментарів Сміття У Черкасах

За незаконно висипане сміття у Черкасах порушнику доведеться відшкодувати витрати на прибирання

21.07.2026 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

На Володимира Великого почали наносити дорожню розмітку

21.07.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Екологія Ексклюзив Природа Черкащина

Поблизу сіл Хрещатик і Тубільці Дніпро вже вкрився зеленим шаром синьо-зелених водоростей, течія поступово несе цю масу вниз за течією – у бік Черкас

20.07.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Екологія Сміття У Черкасах

Переповнені контейнери для пластику: чому система роздільного збору відходів у Черкасах дає збій?

20.07.2026 editor