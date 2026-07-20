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Поблизу сіл Хрещатик і Тубільці Дніпро вже вкрився зеленим шаром синьо-зелених водоростей, течія поступово несе цю масу вниз за течією – у бік Черкас

Відeditor

Лип 20, 2026

Вода вище Черкас за течією Дніпра стрімко змінює колір. Забруднення надходять із Канівського водосховища. Поблизу сіл Хрещатик і Тубільці Дніпро вже вкрився зеленим шаром синьо-зелених водоростей, а течія поступово несе цю масу вниз за течією – у бік Черкас. Знімальна група «Антени» зафіксувала масштаби сезонного цвітіння.

В окремих затоках вода стала яскраво-зеленою, а на поверхні утворилися суцільні смуги та скупчення водоростей.

Таке явище повторюється майже щороку, однак воно є ознакою неблагополучного стану екосистеми Дніпра. Основними причинами фахівці називають надлишок органічних речовин, азоту та фосфору, що потрапляють до річки зі стічними водами й змивами із сільськогосподарських угідь. Спека та слабкий водообмін ці фактори лише посилюють.

Масове розмноження ціанобактерій погіршує якість води, зменшує вміст кисню, негативно впливає на рибу та інші водні організми, а під час відпочинку біля води може становити небезпеку і для людей. У найближчі дні зелені маси водоростей можуть досягти акваторії Дніпра біля Черкас, що, ймовірно, позначиться на стані міських пляжів та якості води.

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Від editor

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