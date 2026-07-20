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TV сюжет Без коментарів Екологія Сміття У Черкасах

Переповнені контейнери для пластику: чому система роздільного збору відходів у Черкасах дає збій?

Відeditor

Лип 20, 2026

Черкасці продовжують сумлінно сортувати пластикові пляшки, однак дедалі частіше стикаються з переповненими контейнерами для ПЕТ-відходів. Пластик уже не вміщується всередині, накопичується поруч із контейнерами та поступово перетворює майданчики для роздільного збору на стихійні звалища.

Вивезенням ПЕТ-пляшок у Черкасах займається ПрАТ «Черкасивторресурси». Судячи зі стану контейнерів у різних районах міста, з регулярністю вивезення вторинної сировини виникли проблеми. Така ситуація нівелює саму ідею роздільного збору відходів. Адже люди витрачають час на сортування сміття, але, бачачи переповнені контейнери, дедалі частіше втрачають мотивацію робити це надалі.

У сюжеті «Антени» ми показуємо реальний стан контейнерів для ПЕТ-пляшок у Черкасах та сподіваємося, що відповідальне підприємство відреагує на проблему й забезпечить своєчасний вивіз вторсировини.

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Від editor

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