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TV сюжет Без коментарів Екологія У Черкасах

Вода в Дніпрі біля Черкас починає цвісти

Відeditor

Лип 22, 2026

«Зелена хвиля» вже біля Черкас. Масивні скупчення синьо-зелених водоростей течією Дніпра досягли акваторії міста та почали поширюватися верхньою частиною Кременчуцького водосховища. Перші ознаки погіршення якості води вже спостерігаються на міських пляжах.

Якщо спекотна погода збережеться, «цвітіння» води найближчими днями може стати ще інтенсивнішим.

Синьо-зелені водорості (ціанобактерії) під час масового розвитку знижують вміст кисню у воді, можуть виділяти токсини та створюють потенційну небезпеку для людей і домашніх тварин. Медики рекомендують утриматися від купання у місцях із густими скупченнями зеленої маси.

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Від editor

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