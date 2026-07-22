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TV сюжет Екологія Життя Сміття У Черкасах

Стихійне звалище на Володимира Великого, 83 комунальники швидко ліквідували. Натомість за 5 хвилин почало рости нове. Що не так із вивезенням сміття?

Відeditor

Лип 22, 2026

Комунальники оперативно відреагували на сюжет «Антени» та прибрали гігантське стихійне звалище великогабаритних відходів на вулиці Володимира Великого. Після вивезення сміття на місці купи біля контейнерного майданчика залишилася глибока вирва.

Втім, минуло буквально кілька хвилин, і місцеві мешканці знову почали складати туди старі меблі, будівельні матеріали та інший великогабаритний непотріб. Така ситуація свідчить не лише про низьку культуру поводження з відходами, а й про те, що чинний порядок їх утилізації не відповідає реальним потребам громади.

Якщо люди регулярно залишають великогабаритне сміття саме біля контейнерних майданчиків, це означає, що існуюча система збору є незручною або недостатньо зрозумілою. Саме тому міська влада та комунальні служби мають переглянути підходи до поводження з великогабаритними відходами. Зручні й доступні правила їх вивезення допоможуть не лише підтримувати санітарний стан міста, а й запобігти появі нових стихійних звалищ.

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Від editor

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