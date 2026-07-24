Містянам показали, куди в Черкасах можна безкоштовно здати старі меблі, будівельне сміття та гілля

Старі меблі, будівельне сміття після ремонту, гілля та інші зелені відходи не можна залишати біля контейнерних майданчиків або викидати до звичайних сміттєвих баків. Для цього в Черкасах працює окремий майданчик КП «Екологія», де такі відходи приймають безкоштовно.

Йдеться про великогабаритні відходи, будівельне сміття, деревину та зелені відходи. Їх мешканці міста мають самостійно доставити на підприємство.

Важлива умова: відходи потрібно привозити відсортованими за видами, а не змішаними в одному причепі чи кузові. Це необхідно для їх подальшої переробки та правильного поводження з різними типами сміття.

У міській раді наголошують, що вивезення великогабаритних, будівельних і зелених відходів не входить до тарифу на поводження з побутовими відходами. Саме тому їх не можна залишати біля контейнерів, а слід самостійно доставляти до місця приймання.