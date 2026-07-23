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TV сюжет Головне Життя Охорона здоров'я У Черкасах

Як зробити так, щоб людина з онкологічним або іншим невиліковним захворюванням не залишалася сам на сам із болем? Саме цій темі була присвячена науково-практична конференція, що відбулася в Черкаській обласній клінічній лікарні

Відeditor

Лип 23, 2026

Провідні фахівці з Києва та Черкас обговорили сучасні підходи до лікування хронічного болю, організації паліативної допомоги, психологічної підтримки пацієнтів та їхніх родин, а також ефективної взаємодії медиків і соціальних служб. Окрему увагу приділили навчанню сімейних лікарів і працівників соціальної сфери, адже саме вони найчастіше першими стикаються з потребами важкохворих людей.

Чому паліативна допомога — це не лише про останні дні життя, а насамперед про гідність, якість життя та зменшення страждань — дивіться у сюжеті «Антени».

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Від editor

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