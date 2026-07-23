У «Сосновому бору» після ремонту знову запрацювали фонтани та каскад озер

У Черкасах завершили один із найпомітніших етапів оновлення парку «Сосновий бір». Після ремонтних робіт для відвідувачів знову запрацювали каскад озер і знамениті фонтани з композицією «Русалонька» — одна з головних візитівок парку та міста.

Про це журналістам Антени розповів директор КП «Дирекція парків» Геннадій Шевченко.

Паралельно в парку оновили пішохідні алеї, впорядкували територію, розширили клумби та покращили доступність для батьків із дитячими візочками, людей старшого віку, маломобільних відвідувачів, велосипедистів і тих, хто пересувається на самокатах чи роликах.

Відновлення водної системи стало одним із найочікуваніших елементів реконструкції. Саме каскад озер і фонтани десятиліттями залишаються символом «Соснового бору» та одним із найулюбленіших місць відпочинку черкасців.