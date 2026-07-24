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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Ремонт теплотраси та перекриття ділянки Святотроїцької продовжено до 27 липня

Відeditor

Лип 24, 2026

Через незавершені роботи рух на ділянці між Благовісною та Гоголя обмежений.

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