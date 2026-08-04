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У Черкасах виявили ймовірне джерело промислових стоків, що потрапляли до Дніпра

Відeditor

Сер 4, 2026

Історія, за якою «Антена» стежить щонайменше сім років, отримала продовження. Комунальники виявили ймовірне джерело потрапляння промислових відходів до міського зливового колектора, який впадає в Дніпро.

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Під час обстеження вдалося встановити місце, звідки, за попередніми даними, до мережі потрапляли стоки. На місці працювали представники КП «ЧЕЛУАШ», управління інспектування міськради та правоохоронці. Наразі також перевіряється ще одне сусіднє підприємство, щоб відкинути всі сумніви.

Черкаська окружна прокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження. Обсяги завданих збитків визначатимуть експерти. Якщо врахувати, що «Антена» вперше виявила цей скид ще у 2019 році, за цей час до Дніпра могли потрапити тисячі тонн промислових відходів, а збитки екосистемі можуть обчислюватися сотнями мільйонів гривень.

Ми й надалі стежитимемо за розвитком цієї історії.

Від editor

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