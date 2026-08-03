Парки, сквери та фонтани Черкас рятують місто від пекельної серпневої спеки

Літня спека набирає обертів, а температура повітря та поверхонь у сонячні дні сягає екстремальних значень. У таких умовах міські парки стають справжніми оазами прохолоди. Завдяки густим кронам багаторічних дерев тут можна сховатися від палючого сонця, відпочити в затінку та хоча б на деякий час уникнути виснажливої спеки.

Не менш популярними місцями відпочинку залишаються міські фонтани, біля яких збираються дорослі й діти. Поєднання зелених насаджень, тіні та води допомагає легше переносити літню спеку.

Старі дерева та зелені зони є одним із найбільших природних багатств Черкас. Вони не лише прикрашають місто, а й формують комфортний мікроклімат, очищують повітря та захищають мешканців від перегріву. Саме тому збереження міських парків і дорослих дерев є важливою умовою комфортного життя в місті.