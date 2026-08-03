Стан води на черкаських пляжах суттєво погіршився

Течія принесла в акваторію біля міста воду, забруднену інтенсивним цвітінням синьо-зелених водоростей.

Про цвітіння води в Канівському водосховищі та річці Рось повідомлялося ще на початку липня.

Сьогодні забруднення дійшло і до Черкас. Медики кажуть, що купатися не варто практично на всіх міських пляжах, поки течія та вітер не відженуть забруднену воду в інший бік водосховища.

Якщо погода буде жаркою та безвітряною, то інтенсивний розвиток бактерій і водоростей зіпсує всю воду в Кременчуцькому водосховищі.

Сьогодні ми перевірили три локації в різних частинах міста. У всіх випадках виявили помітні проблеми з якістю води в Дніпрі та зіткнулися з ймовірною забороною купання в цьому брудному розчині.

Пляж Соснівський

Ззабруднення критичного рівня. Купатися вже не варто. У воді плаває мертва риба, від води сильний сморід.



Пляж Казбетський

У частині біля спортивного майданчика критичний рівень забруднення. Вода стала небезпечною для здоров’я. На основній частині пляжу поки відносно чисто.

Пляж Митницький

Забруднення несе з фарватеру всередину акваторії озера, де вода поступово стає непридатною для купання. У частині пляжу біля фарватеру та на острові вже інтенсивно цвітуть синьо-зелені водорості та спостерігається мор риби.