Стан води на черкаських пляжах суттєво погіршився

Течія принесла в акваторію біля міста воду, забруднену інтенсивним цвітінням синьо-зелених водоростей.
Про цвітіння води в Канівському водосховищі та річці Рось повідомлялося ще на початку липня.
Сьогодні забруднення дійшло і до Черкас. Медики кажуть, що купатися не варто практично на всіх міських пляжах, поки течія та вітер не відженуть забруднену воду в інший бік водосховища.
Якщо погода буде жаркою та безвітряною, то інтенсивний розвиток бактерій і водоростей зіпсує всю воду в Кременчуцькому водосховищі.
Сьогодні ми перевірили три локації в різних частинах міста. У всіх випадках виявили помітні проблеми з якістю води в Дніпрі та зіткнулися з ймовірною забороною купання в цьому брудному розчині.
Пляж Соснівський
Ззабруднення критичного рівня. Купатися вже не варто. У воді плаває мертва риба, від води сильний сморід.
Пляж Казбетський
У частині біля спортивного майданчика критичний рівень забруднення. Вода стала небезпечною для здоров’я. На основній частині пляжу поки відносно чисто.
Пляж Митницький
Забруднення несе з фарватеру всередину акваторії озера, де вода поступово стає непридатною для купання. У частині пляжу біля фарватеру та на острові вже інтенсивно цвітуть синьо-зелені водорості та спостерігається мор риби.