АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

На Василя Стуса в Черкасах ремонтують дорогу. Роботи ведуться на ділянці від провулка Івана Сірка до вулиці Надпільної

Відeditor

Сер 5, 2026

— Для нас не існує нудних новин, — каже головний редактор і журналіст «Антени» Валерій Воротник. — Будь-який сюжет може стати маленьким шедевром, якщо поєднати його, наприклад, із фантастичними звуками танго.

YouTube player

Коли ми знімали роботу черкаських дорожників із КП «ЧЕЛУАШ», які під пекельним сонцем вкладають і вирівнюють розпечений асфальт, дуже хотілося, щоб глядачі звернули увагу на цих скромних майстрів міського простору, людей, завдяки праці яких щодня змінюються Черкаси.

Саме тому звичайний репортаж про ремонт дороги ми вирішили перетворити на невелику візуальну історію — майже музичний кліп, де головні ролі виконують не актори, а люди праці.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Замкова гора без замку: найбільший історичний міф Черкас

Сер 5, 2026
TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Перетин Верхньої Горової та Остафія Лашковича — історичне серце Черкас. Звідси розпочалася історія міста, яке понад шість століть стоїть над Дніпром

Сер 5, 2026
TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

Ранок у Черкасах: яким місто зустрічає новий день

Сер 4, 2026

You missed

TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Замкова гора без замку: найбільший історичний міф Черкас

05.08.2026 editor
TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Перетин Верхньої Горової та Остафія Лашковича — історичне серце Черкас. Звідси розпочалася історія міста, яке понад шість століть стоїть над Дніпром

05.08.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

На Василя Стуса в Черкасах ремонтують дорогу. Роботи ведуться на ділянці від провулка Івана Сірка до вулиці Надпільної

05.08.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

Ранок у Черкасах: яким місто зустрічає новий день

04.08.2026 editor