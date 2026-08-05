На Василя Стуса в Черкасах ремонтують дорогу. Роботи ведуться на ділянці від провулка Івана Сірка до вулиці Надпільної

— Для нас не існує нудних новин, — каже головний редактор і журналіст «Антени» Валерій Воротник. — Будь-який сюжет може стати маленьким шедевром, якщо поєднати його, наприклад, із фантастичними звуками танго.

Коли ми знімали роботу черкаських дорожників із КП «ЧЕЛУАШ», які під пекельним сонцем вкладають і вирівнюють розпечений асфальт, дуже хотілося, щоб глядачі звернули увагу на цих скромних майстрів міського простору, людей, завдяки праці яких щодня змінюються Черкаси.

Саме тому звичайний репортаж про ремонт дороги ми вирішили перетворити на невелику візуальну історію — майже музичний кліп, де головні ролі виконують не актори, а люди праці.