Перетин Верхньої Горової та Остафія Лашковича — історичне серце Черкас. Звідси розпочалася історія міста, яке понад шість століть стоїть над Дніпром

Це одна з найбільш недооцінених історичних локацій старої частини Черкас. Саме тут знаходився підхід до першого литовського замку, спорудженого за наказом великого князя литовського Ольгерда у другій половині XIV століття після заснування Черкас.

Площа, утворена перетином вулиць Верхньої Горової та Остафія Дашковича перед колишнім Будинком природи, розташована на історичному пагорбі Дзеленьгора. Саме тут археологи локалізують територію першого литовського замку, а також припускають існування одного з найдавніших християнських храмів Черкас.

Перший литовський замок існував із кінця XIV до середини XVI століття. Він займав найвищий мис над Дніпром між сучасними Старособорним узвозом та вулицею Розкопною. Рів найдавнішої фортеці пролягав уздовж сучасного Старособорного узвозу, а після перебудови замку в середині XVI століття укріплення змістилися ближче до нинішнього Мисливського узвозу.