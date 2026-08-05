АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Перетин Верхньої Горової та Остафія Лашковича — історичне серце Черкас. Звідси розпочалася історія міста, яке понад шість століть стоїть над Дніпром

Відeditor

Сер 5, 2026

Це одна з найбільш недооцінених історичних локацій старої частини Черкас. Саме тут знаходився підхід до першого литовського замку, спорудженого за наказом великого князя литовського Ольгерда у другій половині XIV століття після заснування Черкас.

YouTube player

Площа, утворена перетином вулиць Верхньої Горової та Остафія Дашковича перед колишнім Будинком природи, розташована на історичному пагорбі Дзеленьгора. Саме тут археологи локалізують територію першого литовського замку, а також припускають існування одного з найдавніших християнських храмів Черкас.

Перший литовський замок існував із кінця XIV до середини XVI століття. Він займав найвищий мис над Дніпром між сучасними Старособорним узвозом та вулицею Розкопною. Рів найдавнішої фортеці пролягав уздовж сучасного Старособорного узвозу, а після перебудови замку в середині XVI століття укріплення змістилися ближче до нинішнього Мисливського узвозу.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Замкова гора без замку: найбільший історичний міф Черкас

Сер 5, 2026
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

На Василя Стуса в Черкасах ремонтують дорогу. Роботи ведуться на ділянці від провулка Івана Сірка до вулиці Надпільної

Сер 5, 2026
TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

Ранок у Черкасах: яким місто зустрічає новий день

Сер 4, 2026

You missed

TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Замкова гора без замку: найбільший історичний міф Черкас

05.08.2026 editor
TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Перетин Верхньої Горової та Остафія Лашковича — історичне серце Черкас. Звідси розпочалася історія міста, яке понад шість століть стоїть над Дніпром

05.08.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

На Василя Стуса в Черкасах ремонтують дорогу. Роботи ведуться на ділянці від провулка Івана Сірка до вулиці Надпільної

05.08.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

Ранок у Черкасах: яким місто зустрічає новий день

04.08.2026 editor