Нардеп Сергій Шахов відвідав найбільші бюджетоформуючі підприємства Черкас

Із робочим візитом обранець від партії «Наш край» оглянув ПАТ «Азот» та науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». В раках візиту Сергій Шахов зустрівся із керівництвом підприємств, ознайомиться із виробничими потужностями та поспілкувався із працівниками.

Сергій Шахов обраний до Верховної Ради у липні 2016-го. В парламенті лобіює розвиток вітчизняної промисловості, адже сам походить із шахтарської родини. Внаслідок військових дій на Сході змушений переїхати до столиці. Нині надає фінансову допомогу добровольчим батальйонам Національної гвардії , українським військовикам та переселенцям. Саме тому візит до черкаського «Фотоприладу» став особливо важливим для політика.

Наводити лад на Черкащині взявся керівник обласного осередку «Наш край» Анатолій Нужний. Разом із народним депутатом він поспілкувався з громадою та запросив до співпраці.

У рамках всеукраїнського туру Сергій Шахов уже побував у Черкаській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Поліпшення життя українців вбачає у перезавантаженні влади та створенні антикорупційного уряду. З усіма питаннями та пропозиціями політик закликає звертатися особисто та до громадської приймальні.

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