Смілянські депутати нарешті почали працювати

12 червня у Смілі нарешті відбулася сесія міськради. Зібралося дві третини депутатського корпусу. Нагадаємо, що попередні оголошення про скликання сесії більшість смілянських обранців ігнорували. Тож питань, що стосувалися життєдіяльності міста і потребували вирішення, накопичилося більше сотні. Депутати заслухали інформацію про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, що завершився. Проте так і не спромоглися затвердити Регламент роботи Смілянської міськради в новій редакції, що вже вкотре виносять на розгляд сесії. Не затвердила сесія міськради і Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад та внесення змін в Програму врегулювання питання перевезення пільгових категорій населення. Також не підтримали більшість депутатів і кандидатури заступника міського голови Сміли з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконкому

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