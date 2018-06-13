Спроба демонтувати павільйони на Театральній площі не вдалася

Рішення про демонтаж квіткових павільйонів з Театральної площі міськвиконом виніс ще рік тому. З того часу пройшли усі терміни оскарження рішення та підприємці отримували численні приписи про демонтаж павільйонів власноруч. Кілька днів тому, усіх підприємців попередили про те, що саме сьогодні міська влада демонтуватиме їх робочі місця, так як вони знаходяться незаконно і жодних дозвільних документів на розташування на площі перед театром не існує. На захист свого майна став особисто екс-депутат міськради від БПП Петро Чернявський. Саме він перешкоджав підрядникам та працівникам управління з інспектування виконати рішення міськвиконкому.О 15 годині спроба демонтажу торговельних павільйонів повторилася. Цього разу на заваді стали кілька підприємців,що зачинилися в своїх кіосках та відмовлялися виходити. Після спроби відкрити двері зовні між паном Чернявським та двома невідомими людьми сталася бійка.Хто саме напав на нього Петро Чернявський вказати правоохоронцям не зміг, а його адвокат пояснив ситуацію,що склалася, так.Ситуація абсурдна. Торговельні павільйони стоять на Театральній площі без жодних дозвільних документів та законних підстав. Втім для того,щоб їх звідти прибрати потрібне законне рішення суду. Чи вистачить у міської влади політичної волі та витримки в боротьбі з екс-депутатом Чернявським покаже час

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