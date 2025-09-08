АНТЕНА

Під час відвідин Черкас Митрополит Епіфаній відвідав Алею Героїв, де вшанував пам’ять полеглих захисників молитвою

Відeditor

Вер 8, 2025

Митрополит помолився за полеглих Героїв разом з їхніми рідними.

Війна Головне Ексклюзив Життя У Черкасах

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Черкасах відвідав Алею Героїв, зустрівся з їхніми родинами, а також поспілкувався з хворими у лікарні

Вер 8, 2025
TV сюжет У Черкасах

У Черкасах будують новий McDonald’s із сучасним дизайном і сервісом для водіїв

Вер 5, 2025
TV сюжет Ексклюзив Офіційно У Черкасах Черкащина

Російські спецслужби намагаються втягнути українських підлітків у небезпечні злочини, використовуючи ігри та соцмережі — кіберполіція

Вер 5, 2025

