Під час відвідин Черкас Митрополит Епіфаній відвідав Алею Героїв, де вшанував пам’ять полеглих захисників молитвою

Митрополит помолився за полеглих Героїв разом з їхніми рідними. Навігація записів Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Черкасах відвідав Алею Героїв, зустрівся з їхніми родинами, а також поспілкувався з хворими у лікарні